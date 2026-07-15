MKS Instruments Aktie

MKS Instruments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046

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Hochrechnung 15.07.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MKS Instruments-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in MKS Instruments-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit MKS Instruments-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 45,96 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,758 MKS Instruments-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 798,74 USD, da sich der Wert einer MKS Instruments-Aktie am 14.07.2026 auf 358,43 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 679,87 Prozent vermehrt.

MKS Instruments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,77 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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