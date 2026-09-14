Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Profitable Modine Manufacturing-Investition?
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14.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Modine Manufacturing-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Modine Manufacturing-Aktie bei 11,27 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 887,311 Modine Manufacturing-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 167 968,06 USD, da sich der Wert einer Modine Manufacturing-Aktie am 11.09.2026 auf 189,30 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 579,68 Prozent erhöht.
Der Modine Manufacturing-Wert an der Börse wurde auf 10,03 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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