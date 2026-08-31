NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Modine Manufacturing-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Modine Manufacturing-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 47,59 USD. Bei einem Modine Manufacturing-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,101 Modine Manufacturing-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 177,63 USD gerechnet, wäre die Investition nun 373,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 273,25 Prozent erhöht.

Modine Manufacturing erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at