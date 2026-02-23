Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
23.02.2026 16:04:34
NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Modine Manufacturing-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,52 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,887 Modine Manufacturing-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 226,36 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 558,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 458,95 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Modine Manufacturing bezifferte sich zuletzt auf 11,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
