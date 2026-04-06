Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Lohnende Modine Manufacturing-Anlage?
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06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Modine Manufacturing von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Modine Manufacturing-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Modine Manufacturing-Anteile 70,08 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,427 Modine Manufacturing-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Modine Manufacturing-Aktien wären am 02.04.2026 312,96 USD wert, da der Schlussstand 219,32 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 212,96 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Modine Manufacturing bezifferte sich zuletzt auf 11,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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