Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Modine Manufacturing-Anlage unter der Lupe
|
20.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Modine Manufacturing-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Modine Manufacturing-Papier bei 9,54 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 10,482 Modine Manufacturing-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 403,98 USD, da sich der Wert eines Modine Manufacturing-Papiers am 17.07.2026 auf 229,34 USD belief. Das entspricht einem Plus von 2 303,98 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Modine Manufacturing belief sich zuletzt auf 12,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!