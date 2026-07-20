NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Modine Manufacturing-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Modine Manufacturing-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Modine Manufacturing-Papier bei 9,54 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 10,482 Modine Manufacturing-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 403,98 USD, da sich der Wert eines Modine Manufacturing-Papiers am 17.07.2026 auf 229,34 USD belief. Das entspricht einem Plus von 2 303,98 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Modine Manufacturing belief sich zuletzt auf 12,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at