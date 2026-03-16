NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Modine Manufacturing-Aktie Investoren gebracht.

Am 16.03.2023 wurde das Modine Manufacturing-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 22,56 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investiert hat, hat nun 4,433 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.03.2026 auf 188,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 835,73 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 835,73 USD entspricht einer Performance von +735,73 Prozent.

Modine Manufacturing war somit zuletzt am Markt 10,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at