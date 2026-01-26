NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Modine Manufacturing-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Modine Manufacturing-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Modine Manufacturing-Aktie an diesem Tag bei 13,16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 759,878 Modine Manufacturing-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 110 934,65 USD, da sich der Wert eines Modine Manufacturing-Papiers am 23.01.2026 auf 145,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 009,35 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Modine Manufacturing eine Börsenbewertung in Höhe von 7,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at