Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Profitables Modine Manufacturing-Investment?
|
26.01.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Modine Manufacturing-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Modine Manufacturing-Aktie an diesem Tag bei 13,16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 759,878 Modine Manufacturing-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 110 934,65 USD, da sich der Wert eines Modine Manufacturing-Papiers am 23.01.2026 auf 145,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 009,35 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Modine Manufacturing eine Börsenbewertung in Höhe von 7,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!