NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Modine Manufacturing-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12,20 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investierten, hätten nun 819,672 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.12.2025 auf 137,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112 827,87 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 028,28 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Modine Manufacturing betrug jüngst 7,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
