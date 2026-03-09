NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Modine Manufacturing-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Modine Manufacturing-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Modine Manufacturing-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 80,80 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investierten, hätten nun 123,762 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 06.03.2026 auf 187,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 179,46 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 131,79 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Modine Manufacturing eine Börsenbewertung in Höhe von 9,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at