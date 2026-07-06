Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Lohnende Modine Manufacturing-Anlage?
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06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Modine Manufacturing von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Modine Manufacturing-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 32,61 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,665 Modine Manufacturing-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 230,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 082,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 608,28 Prozent vermehrt.
Modine Manufacturing war somit zuletzt am Markt 12,19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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