Modine Manufacturing Aktie

WKN: 869795 / ISIN: US6078281002

Lohnendes Modine Manufacturing-Investment? 09.02.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Modine Manufacturing von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Modine Manufacturing gewesen.

Am 09.02.2025 wurden Modine Manufacturing-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 98,66 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,136 Modine Manufacturing-Papiere. Die gehaltenen Modine Manufacturing-Anteile wären am 06.02.2026 2 186,50 USD wert, da der Schlussstand 215,72 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 118,65 Prozent zugenommen.

Modine Manufacturing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,44 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Modine Manufacturing Co.

Analysen zu Modine Manufacturing Co.

Aktien in diesem Artikel

Modine Manufacturing Co. 184,95 1,70%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

