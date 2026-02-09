Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Lohnendes Modine Manufacturing-Investment?
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Modine Manufacturing von vor einem Jahr abgeworfen
Am 09.02.2025 wurden Modine Manufacturing-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 98,66 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,136 Modine Manufacturing-Papiere. Die gehaltenen Modine Manufacturing-Anteile wären am 06.02.2026 2 186,50 USD wert, da der Schlussstand 215,72 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 118,65 Prozent zugenommen.
Modine Manufacturing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,44 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Modine Manufacturing Co.
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Modine Manufacturing von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Ausblick: Modine Manufacturing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Modine Manufacturing von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
30.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
29.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|NASDAQ Composite aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Modine Manufacturing Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Modine Manufacturing Co.
|184,95
|1,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.