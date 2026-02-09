NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Modine Manufacturing von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Modine Manufacturing gewesen.

Am 09.02.2025 wurden Modine Manufacturing-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 98,66 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,136 Modine Manufacturing-Papiere. Die gehaltenen Modine Manufacturing-Anteile wären am 06.02.2026 2 186,50 USD wert, da der Schlussstand 215,72 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 118,65 Prozent zugenommen.

Modine Manufacturing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,44 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at