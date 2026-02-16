Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Modine Manufacturing-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Modine Manufacturing-Papier statt. Der Schlusskurs der Modine Manufacturing-Aktie betrug an diesem Tag 24,05 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investiert hat, hat nun 415,800 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 90 020,79 USD, da sich der Wert eines Modine Manufacturing-Anteils am 13.02.2026 auf 216,50 USD belief. Mit einer Performance von +800,21 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Modine Manufacturing einen Börsenwert von 11,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|Modine Manufacturing Co.
|184,65
|0,76%
