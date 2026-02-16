NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Modine Manufacturing-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Modine Manufacturing-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Modine Manufacturing-Papier statt. Der Schlusskurs der Modine Manufacturing-Aktie betrug an diesem Tag 24,05 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investiert hat, hat nun 415,800 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 90 020,79 USD, da sich der Wert eines Modine Manufacturing-Anteils am 13.02.2026 auf 216,50 USD belief. Mit einer Performance von +800,21 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Modine Manufacturing einen Börsenwert von 11,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at