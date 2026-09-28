Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Profitable Modine Manufacturing-Anlage?
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28.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Modine Manufacturing-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die Modine Manufacturing-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 46,25 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 21,622 Modine Manufacturing-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 282,59 USD, da sich der Wert einer Modine Manufacturing-Aktie am 25.09.2026 auf 198,07 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 328,26 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Modine Manufacturing bezifferte sich zuletzt auf 10,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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