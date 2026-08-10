Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Profitable Modine Manufacturing-Investition?
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10.08.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Modine Manufacturing-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Modine Manufacturing-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Modine Manufacturing-Anteile an diesem Tag 14,43 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,930 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 355,51 USD, da sich der Wert einer Modine Manufacturing-Aktie am 07.08.2026 auf 195,60 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1 255,51 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Modine Manufacturing bezifferte sich zuletzt auf 10,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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