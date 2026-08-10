NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Modine Manufacturing-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Modine Manufacturing-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Modine Manufacturing-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Modine Manufacturing-Anteile an diesem Tag 14,43 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Modine Manufacturing-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,930 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 355,51 USD, da sich der Wert einer Modine Manufacturing-Aktie am 07.08.2026 auf 195,60 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1 255,51 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Modine Manufacturing bezifferte sich zuletzt auf 10,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at