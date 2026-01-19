NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Modine Manufacturing von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Modine Manufacturing-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Modine Manufacturing-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 21,23 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Modine Manufacturing-Papier investiert hätte, befänden sich nun 47,103 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.01.2026 auf 136,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 447,48 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 544,75 Prozent angewachsen.

Modine Manufacturing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,22 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at