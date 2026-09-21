NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Modine Manufacturing von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Modine Manufacturing-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Modine Manufacturing-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 154,95 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Modine Manufacturing-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,645 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.09.2026 121,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 188,72 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,79 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Modine Manufacturing eine Börsenbewertung in Höhe von 10,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at