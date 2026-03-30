Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Lukrativer Modine Manufacturing-Einstieg?
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30.03.2026 16:05:03
NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Modine Manufacturing-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Modine Manufacturing-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 11,10 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Modine Manufacturing-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 900,901 Modine Manufacturing-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.03.2026 192 756,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 213,96 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 827,57 Prozent.
Zuletzt verbuchte Modine Manufacturing einen Börsenwert von 11,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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