NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Modine Manufacturing-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Modine Manufacturing eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Modine Manufacturing-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 11,10 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Modine Manufacturing-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 900,901 Modine Manufacturing-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.03.2026 192 756,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 213,96 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 827,57 Prozent.

Zuletzt verbuchte Modine Manufacturing einen Börsenwert von 11,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at