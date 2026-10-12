NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Modine Manufacturing-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Modine Manufacturing eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.10.2016 wurde das Modine Manufacturing-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Modine Manufacturing-Aktie bei 11,70 USD. Bei einem Modine Manufacturing-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,547 Modine Manufacturing-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Modine Manufacturing-Papiere wären am 09.10.2026 1 551,79 USD wert, da der Schlussstand 181,56 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 451,79 Prozent gesteigert.

Modine Manufacturing war somit zuletzt am Markt 9,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at