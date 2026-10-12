Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Modine Manufacturing-Investment
|
12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Modine Manufacturing-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 12.10.2016 wurde das Modine Manufacturing-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Modine Manufacturing-Aktie bei 11,70 USD. Bei einem Modine Manufacturing-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,547 Modine Manufacturing-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Modine Manufacturing-Papiere wären am 09.10.2026 1 551,79 USD wert, da der Schlussstand 181,56 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 451,79 Prozent gesteigert.
Modine Manufacturing war somit zuletzt am Markt 9,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Modine Manufacturing Co.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Modine Manufacturing-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Mittag steigen (finanzen.at)
|
05.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Modine Manufacturing von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.10.26
|Zuversicht in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in New York: mittags Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
29.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Modine Manufacturing Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Modine Manufacturing Co.
|161,45
|-0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.