Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|Profitable Modine Manufacturing-Investition?
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27.04.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Modine Manufacturing von vor 10 Jahren verdient
Modine Manufacturing-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Modine Manufacturing-Papier bei 10,93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,149 Modine Manufacturing-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.04.2026 auf 251,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 302,84 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 2 202,84 Prozent.
Zuletzt verbuchte Modine Manufacturing einen Börsenwert von 13,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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