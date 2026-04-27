Modine Manufacturing Aktie

Modine Manufacturing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869795 / ISIN: US6078281002

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Profitable Modine Manufacturing-Investition? 27.04.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Modine Manufacturing von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Modine Manufacturing gewesen.

Modine Manufacturing-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Modine Manufacturing-Papier bei 10,93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,149 Modine Manufacturing-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.04.2026 auf 251,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 302,84 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 2 202,84 Prozent.

Zuletzt verbuchte Modine Manufacturing einen Börsenwert von 13,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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