Modine Manufacturing Aktie

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WKN: 869795 / ISIN: US6078281002

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Lukratives Modine Manufacturing-Investment? 19.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Modine Manufacturing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Modine Manufacturing von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Modine Manufacturing-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 19.10.2025 wurde das Modine Manufacturing-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 153,79 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,502 Modine Manufacturing-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Modine Manufacturing-Papiers auf 148,86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 967,94 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,21 Prozent abgenommen.

Modine Manufacturing erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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