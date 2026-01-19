NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Monolithic Power Systems-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Monolithic Power Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Monolithic Power Systems-Papier an diesem Tag bei 57,30 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 174,520 Monolithic Power Systems-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 1 033,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 180 308,90 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 703,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems bezifferte sich zuletzt auf 49,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at