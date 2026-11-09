Monolithic Power Systems Aktie
WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054
|Rentables Monolithic Power Systems-Investment?
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09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Monolithic Power Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Monolithic Power Systems-Anteile an diesem Tag 482,06 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investierten, hätten nun 20,744 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 24 694,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 190,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 146,95 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Monolithic Power Systems belief sich zuletzt auf 58,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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