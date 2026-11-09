NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Monolithic Power Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Monolithic Power Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Monolithic Power Systems-Anteile an diesem Tag 482,06 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investierten, hätten nun 20,744 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 24 694,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 190,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 146,95 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Monolithic Power Systems belief sich zuletzt auf 58,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at