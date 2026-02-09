NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 5 Jahren eingefahren

Monolithic Power Systems Aktie
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Monolithic Power Systems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 379,16 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26,374 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 32 435,38 USD, da sich der Wert einer Monolithic Power Systems-Aktie am 06.02.2026 auf 1 229,82 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 224,35 Prozent.
Alle Monolithic Power Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 59,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
