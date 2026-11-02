Monolithic Power Systems Aktie

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WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054

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Lukrative Monolithic Power Systems-Anlage? 02.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Monolithic Power Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Monolithic Power Systems-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Monolithic Power Systems-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1 005,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,995 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (1 211,63 USD), wäre die Investition nun 1 205,60 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 20,56 Prozent.

Monolithic Power Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 59,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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