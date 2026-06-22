Monolithic Power Systems Aktie
WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054
|Langfristige Investition
|
22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monolithic Power Systems von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Monolithic Power Systems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 512,24 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,195 Monolithic Power Systems-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 563,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 305,27 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 205,27 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Monolithic Power Systems belief sich jüngst auf 76,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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