Monolithic Power Systems Aktie
WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054
|Lukratives Monolithic Power Systems-Investment?
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16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Monolithic Power Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 16.03.2016 wurde die Monolithic Power Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Monolithic Power Systems-Papier an diesem Tag bei 60,42 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 16,551 Monolithic Power Systems-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Monolithic Power Systems-Papiere wären am 13.03.2026 17 421,22 USD wert, da der Schlussstand 1 052,59 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 642,12 Prozent vermehrt.
Monolithic Power Systems wurde am Markt mit 51,99 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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