NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Monolithic Power Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Monolithic Power Systems-Investment gewesen.

Am 16.03.2016 wurde die Monolithic Power Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Monolithic Power Systems-Papier an diesem Tag bei 60,42 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 16,551 Monolithic Power Systems-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Monolithic Power Systems-Papiere wären am 13.03.2026 17 421,22 USD wert, da der Schlussstand 1 052,59 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 642,12 Prozent vermehrt.

Monolithic Power Systems wurde am Markt mit 51,99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at