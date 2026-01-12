Monolithic Power Systems Aktie

Performance unter der Lupe 12.01.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Monolithic Power Systems-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Monolithic Power Systems-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Monolithic Power Systems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 391,52 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,554 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2026 gerechnet (958,97 USD), wäre die Investition nun 2 449,35 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 144,94 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Monolithic Power Systems einen Börsenwert von 45,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

