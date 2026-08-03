Monolithic Power Systems Aktie
WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054
|Frühe Investition
|
03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monolithic Power Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Monolithic Power Systems-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Monolithic Power Systems-Anteile an diesem Tag 71,81 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,393 Monolithic Power Systems-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2026 gerechnet (1 426,03 USD), wäre das Investment nun 1 985,84 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1 885,84 Prozent.
Monolithic Power Systems wurde am Markt mit 70,06 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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