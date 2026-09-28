NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monolithic Power Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Monolithic Power Systems-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Monolithic Power Systems-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 78,94 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 126,687 Monolithic Power Systems-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 1 367,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 173 234,94 USD wert. Das entspricht einem Plus von 1 632,35 Prozent.

Monolithic Power Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 67,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at