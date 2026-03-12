NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Monro Muffler Brake-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Monro Muffler Brake-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Monro Muffler Brake-Anteile an diesem Tag 16,20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,173 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.03.2026 auf 17,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,17 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,17 Prozent.

Insgesamt war Monro Muffler Brake zuletzt 515,00 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at