Monro Muffler Brake Aktie

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WKN: 882462 / ISIN: US6102361010

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Rentabler Monro Muffler Brake-Einstieg? 10.09.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monro Muffler Brake-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Monro Muffler Brake-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Monro Muffler Brake-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 54,39 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert, befänden sich nun 183,857 Monro Muffler Brake-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 305,57 USD, da sich der Wert eines Monro Muffler Brake-Anteils am 09.09.2026 auf 12,54 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 76,94 Prozent abgenommen.

Monro Muffler Brake erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 390,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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