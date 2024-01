NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Monro Muffler Brake-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Monro Muffler Brake-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Monro Muffler Brake-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Monro Muffler Brake-Anteile an diesem Tag bei 69,27 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 144,363 Monro Muffler Brake-Anteilen. Die gehaltenen Monro Muffler Brake-Anteile wären am 03.01.2024 4 086,91 USD wert, da der Schlussstand 28,31 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59,13 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Monro Muffler Brake einen Börsenwert von 917,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at