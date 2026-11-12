Monro Muffler Brake Aktie

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WKN: 882462 / ISIN: US6102361010

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Monro Muffler Brake-Investment 12.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monro Muffler Brake von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Monro Muffler Brake-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Monro Muffler Brake-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 55,35 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 180,668 Monro Muffler Brake-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 2 083,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,53 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -79,17 Prozent.

Der Marktwert von Monro Muffler Brake betrug jüngst 338,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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