Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
|Monro Muffler Brake-Investment
|
12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monro Muffler Brake von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Monro Muffler Brake-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 55,35 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 180,668 Monro Muffler Brake-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 2 083,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,53 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -79,17 Prozent.
Der Marktwert von Monro Muffler Brake betrug jüngst 338,18 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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