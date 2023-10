NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monro Muffler Brake von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Monro Muffler Brake-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 44,59 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 224,266 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 860,06 USD, da sich der Wert eines Monro Muffler Brake-Papiers am 25.10.2023 auf 26,13 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 41,40 Prozent eingebüßt.

Der Monro Muffler Brake-Wert an der Börse wurde auf 776,45 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at