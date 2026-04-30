NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Monro Muffler Brake-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Monro Muffler Brake-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 69,22 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investierten, hätten nun 14,447 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 241,98 USD, da sich der Wert einer Monro Muffler Brake-Aktie am 29.04.2026 auf 16,75 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 75,80 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Monro Muffler Brake eine Börsenbewertung in Höhe von 511,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at