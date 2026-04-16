Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
|Monro Muffler Brake-Performance im Blick
|
16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Monro Muffler Brake-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 47,37 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 211,104 Monro Muffler Brake-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Monro Muffler Brake-Aktie auf 16,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 497,99 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 65,02 Prozent vermindert.
Monro Muffler Brake erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 503,48 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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