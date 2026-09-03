Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
|Performance im Blick
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03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor 3 Jahren bedeutet
Monro Muffler Brake-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 33,58 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hat, hat nun 29,780 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 12,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 369,57 USD wert. Damit wäre die Investition um 63,04 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Monro Muffler Brake einen Börsenwert von 389,22 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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