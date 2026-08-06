NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Monro Muffler Brake-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Monro Muffler Brake-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 35,32 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Monro Muffler Brake-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,831 Monro Muffler Brake-Anteilen. Die gehaltenen Monro Muffler Brake-Aktien wären am 05.08.2026 37,23 USD wert, da der Schlussstand 13,15 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62,77 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Monro Muffler Brake belief sich zuletzt auf 409,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at