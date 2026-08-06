Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
|Lohnende Monro Muffler Brake-Investition?
|
06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Monro Muffler Brake-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 35,32 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Monro Muffler Brake-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,831 Monro Muffler Brake-Anteilen. Die gehaltenen Monro Muffler Brake-Aktien wären am 05.08.2026 37,23 USD wert, da der Schlussstand 13,15 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62,77 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Monro Muffler Brake belief sich zuletzt auf 409,45 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Monro Muffler Brake Inc.
|
07.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite steigt (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
06.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Monro Muffler Brake Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Monro Muffler Brake Inc.
|10,90
|0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.