NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Monro Muffler Brake von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Monro Muffler Brake-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Monro Muffler Brake-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Monro Muffler Brake-Papier an diesem Tag bei 17,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,821 Monro Muffler Brake-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 12,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 26,60 Prozent.

Monro Muffler Brake wurde am Markt mit 436,45 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at