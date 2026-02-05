NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Monro Muffler Brake-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Monro Muffler Brake-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Monro Muffler Brake-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Monro Muffler Brake-Papier bei 64,08 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,605 Monro Muffler Brake-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 04.02.2026 307,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,72 USD belief. Damit wäre die Investition um 69,23 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Monro Muffler Brake bezifferte sich zuletzt auf 566,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at