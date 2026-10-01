NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Monro Muffler Brake-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Monro Muffler Brake-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Monro Muffler Brake-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Monro Muffler Brake-Aktie 27,77 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Monro Muffler Brake-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 360,101 Monro Muffler Brake-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.09.2026 5 037,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,62 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Monro Muffler Brake eine Börsenbewertung in Höhe von 429,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at