NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Monro Muffler Brake-Aktie Anlegern gebracht.

Die Monro Muffler Brake-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 64,71 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Monro Muffler Brake-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,545 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.06.2026 auf 15,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24,28 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 75,72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Monro Muffler Brake belief sich zuletzt auf 463,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at