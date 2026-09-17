Monro Muffler Brake Aktie

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WKN: 882462 / ISIN: US6102361010

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Monro Muffler Brake-Investition im Blick 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Monro Muffler Brake-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Monro Muffler Brake-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurden Monro Muffler Brake-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Monro Muffler Brake-Anteile bei 59,18 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,690 Monro Muffler Brake-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20,58 USD, da sich der Wert eines Monro Muffler Brake-Anteils am 16.09.2026 auf 12,18 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 79,42 Prozent.

Monro Muffler Brake erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 391,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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