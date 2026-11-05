Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
|Rentable Monro Muffler Brake-Anlage?
|
05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Monro Muffler Brake-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Monro Muffler Brake-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 62,87 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Monro Muffler Brake-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,906 Monro Muffler Brake-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 12,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 192,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,74 Prozent verringert.
Der Monro Muffler Brake-Wert an der Börse wurde auf 363,68 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Monro Muffler Brake Inc.
Analysen zu Monro Muffler Brake Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Monro Muffler Brake Inc.
|9,80
|-2,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.