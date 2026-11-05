NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Monro Muffler Brake-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Monro Muffler Brake-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Monro Muffler Brake-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 62,87 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Monro Muffler Brake-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,906 Monro Muffler Brake-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 12,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 192,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,74 Prozent verringert.

Der Monro Muffler Brake-Wert an der Börse wurde auf 363,68 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at