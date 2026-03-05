Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
|Lukratives Monro Muffler Brake-Investment?
|
05.03.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Monro Muffler Brake von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurden Monro Muffler Brake-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 69,34 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert, befänden sich nun 144,217 Monro Muffler Brake-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.03.2026 auf 19,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 849,73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 71,50 Prozent vermindert.
Am Markt war Monro Muffler Brake jüngst 603,07 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Monro Muffler Brake Inc.
Analysen zu Monro Muffler Brake Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Monro Muffler Brake Inc.
|16,00
|-1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt prägt Unentschlossenheit das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.