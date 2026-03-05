NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Monro Muffler Brake von vor 10 Jahren angefallen

Vor 10 Jahren wurden Monro Muffler Brake-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 69,34 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert, befänden sich nun 144,217 Monro Muffler Brake-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.03.2026 auf 19,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 849,73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 71,50 Prozent vermindert.

Am Markt war Monro Muffler Brake jüngst 603,07 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at