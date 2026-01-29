NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Monro Muffler Brake von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Monro Muffler Brake gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Monro Muffler Brake-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 58,47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,710 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.01.2026 34,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,05 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,71 Prozent abgenommen.

Alle Monro Muffler Brake-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 600,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at