NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Monro Muffler Brake von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Monro Muffler Brake eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die Monro Muffler Brake-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 57,64 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,735 Monro Muffler Brake-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 13,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,34 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Monro Muffler Brake belief sich zuletzt auf 427,11 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at