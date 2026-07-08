Myriad Genetics Aktie

Myriad Genetics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043

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Myriad Genetics-Anlage unter der Lupe 08.07.2026 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Myriad Genetics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Myriad Genetics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,55 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Myriad Genetics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 180,180 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.07.2026 gerechnet (5,86 USD), wäre die Investition nun 1 055,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +5,59 Prozent.

Der Marktwert von Myriad Genetics betrug jüngst 568,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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