Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Myriad Genetics-Anlage unter der Lupe
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08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Myriad Genetics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,55 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Myriad Genetics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 180,180 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.07.2026 gerechnet (5,86 USD), wäre die Investition nun 1 055,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +5,59 Prozent.
Der Marktwert von Myriad Genetics betrug jüngst 568,82 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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