Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Lukratives Myriad Genetics-Investment?
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18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Myriad Genetics von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Myriad Genetics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,80 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 595,238 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 297,62 USD, da sich der Wert eines Myriad Genetics-Anteils am 17.11.2026 auf 5,54 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 67,02 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Myriad Genetics eine Börsenbewertung in Höhe von 534,38 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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